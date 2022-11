Karleuša stopila Balenciagi v bran in javnost obtožila dvoličnosti

Srbska diva je na svojo Instagram zgodbo (objavo, ki je vidna 24 ur, op.a.) objavila fotografijo zapestnice s pripisom: "Ljubim Balenciago," tej objavi pa je sledila še ena, v kateri je zvezdnica uporabnike družbenih omrežij opozorila na njihovo dvoličnost.

"Pretepate in žalite ženske. Ženske žalijo ženske," je brez dlake na jeziku pričela svoj zapis. "Prehranjujete se z živalmi. Za zabavo lovite in ubijate živali," je nadaljevala zagreta zagovornica pravic za živali. "Na podlagi vere in rase se med seboj sovražite in pobijate, varate, kradete, zavidate. Otroke učite, da se v šoli pretepajo ter da žalijo učitelje in nimajo usmiljenja do živali in ljudi. Molčite o vseh oblikah nasilja ali pa ga izvajate ter uporabljate splet za žaljenje in napade, zasmehovanje ter širjenje sovraštva. In potem je problem, ker jaz nosim v Balenciago?"