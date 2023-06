Karleuša v iskanju metode, s pomočjo katere bi Alfa znova hodil

"Smo na rentgenu, Alfa je prejel pomirjevala. Poslikali bomo tačke in rentgensko sliko poslali v London, da vidimo, ali lahko naredijo implantate iz titana" je v Instagram zgodbi dejala zvezdnica Jelena Kalreuša, ki svoje redno obvešča o zdravstvenem napredku posvojenega psička Alfe.

"Držite pesti, da so Alfove kosti primerne in da bo eden najbolj znanih strokovnjakov na svetu v Londonu lahko vgradil titanove vsadke. Z njimi bo hitrejši od najhitrejšega psa in nikomur več se ne bo smilil."

Spomnimo, Alfa je mladi pes, ki ga je neznanec kruto pohabil. Kužek je ostal brez sprednjih tačk in repa, se boril za življenje in na poti do okrevanja prestal številne operacije. Sedaj je svojo novo družino, ki ga ima nadvse rada, našel pri srbski zvezdnici Jeleni Karleuša.

Srbska diva je ljubljenčku že plačala dosedanje zdravljenje, poleg toplega in ljubečega doma pa mu je priskrbela tudi voziček, s pomočjo katerega Alfa že dela prve korake.