Karleuša zaradi podobnosti s Kardashianovo: Je Kim moja izgubljena sestra?

"Sporočilo tujim medijem: Ne, to nisem jaz, ampak sem morala tudi sama dvakrat preveriti, preden sem lahko to potrdila. Ne vem, zakaj se to dogaja in ali je Kim moja dolgo izgubljena sestra. Vse skupaj je zelo nenavadno," je na svojo Instagram zgodbo zapisala Karleuša in spodaj priložila Kimino fotografijo, na kateri ameriška zvezdnica res nekoliko spominja na srbsko divo.

Zgodovina domnevnega kopiranja

To ni prvič, da je Karleuša opozorila na podobnosti med sabo in 41-letno Kardashianovo. Na domnevno kopiranje je opozorila že leta 2015, ko je primerjala svojo pričesko (dolgi platinasti paž) s Kimino. Takrat je zapisala: "Nimam domačega posnetka kot Kim. V glasbeni industriji sem že 20 let, imam 10 albumov, dva otroka in osebno ne potrebujem modnega stilista." Zapisanemu je dodala še ključnik 'to bom vzela kot kompliment'.

Leta 2016, ko so se zopet pojavile govorice, da Kim kopira Jeleno, se je Kardashianova vmešala v debato in dejala, da Jeleno občuduje in da ima izjemen modni stil, ki ji je všeč. "Prvič sem slišala zanjo, ko so ljudje primerjali najin stil, nekateri so celo zatrjevali, da sem jo posnemala. Seveda sem jo morala preveriti. Fantastična je! Nekaj najinih oprav je v resnici podobnih. Rada imam njen drzen stil. Obe sva totalno glamurozni dekleti! Zdi se mi, da je zelo vplivna, delavna, in to imam rada. Moje spoštovanje!" je takrat na Twitterju zapisala Kim, kar je presenetilo tudi samo Karleušo, ki je priznala, da je ob prebranem ostala brez besed.