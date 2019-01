Je Karleuša zaradi škandala doživela živčni zlom?

Kot smo že pisali, se je srbska pevka Jelena Karleušaznašla v enem največjih škandalov v Srbiji. Svojega moža naj bi prevarala z mlajšim nogometašem, ta je njene gole fotografije prodal srbskim rumenim medijem, in kljub njenim trditvam, da je vse skupaj laž, so se ji tla pod nogami resno zamajala.

Srbski mediji zdaj pišejo, da njen soprog, Duško Tosić, že razmišlja o ločitvi ter da je že poklical odvetnika, a zadnji videoposnetki, ki jih je objavila pevka v Instagram zgodbi, kažejo sliko srečne družine – pevka je trenutno s soprogom in otrokoma na Kitajskem.

Medtem pa na dan prihaja še več podrobnosti okoli njenega škandala. Alo.rs je zapisal, da je zvezdnica zaradi afere pristala celo v bolnišnici. Kajti, ko so v javnost prišle obremenilne fotografije, ki naj bi potrdile, da je varala soproga, je doživela živčni zlom. Jelena naj bi bila v tistem trenutku ravno v studiu in se pripravljala na snemanje priljubljenega srbskega šova Zvezde Granda, v katerem tekmujejo mladi pevski upi.

Ko je izvedela za objavljene fotografije, je odšla domov, toda ker se nikakor ni mogla pomiriti, so jo odpeljali v bolnišnico, kjer so ji predpisali terapijo in počitek.