Karleuši odpovedali nastop v Nemčiji: Naša načela niso naprodaj

Srbska pevka Jelena Karleuša je ostala brez napovedanega nastopa v nemškem klubu Essen 31. oktobra zaradi svojih političnih stališč. "Menimo, da je vloga pevke predvsem v tem, da s svojo glasbo zabava, povezuje ljudi in širi pozitivno energijo, ne pa da svojo priljubljenost in javno prepoznavnost izkorišča za politične obračune, žaljenje in poglabljanje razkolov med ljudmi. Vsak ima pravico do lastnega političnega mnenja, tudi javne osebnosti. Vendar menimo, da obstaja jasna meja med izražanjem lastnega mnenja in uporabo vpliva za omalovaževanje drugih," je sporočilo vodstvo kluba.

Jelena Karleuša in odpovedan koncert. FOTO: Instagram

Dodali so, da se distancirajo od izjav, ki žalijo in omalovažujejo študente ter državljane, ki se borijo za svoje pravice, pa tudi od retorike, ki spodbuja razdore in nestrpnost. Poudarili so, da je njihov oder namenjen glasbi in zabavi, ne pa politični propagandi. "Teatro Club Essen je prostor povezovanja, spoštovanja in prijetnega vzdušja. Svojim gostom ne želimo ponujati prostora za širjenje stališč, ki so v nasprotju z vrednotami, za katerimi stojimo. Naša načela niso naprodaj in noben nastop ni pomembnejši od spoštovanja naših gostov ter vrednot, ki jih zagovarjamo. Hvala za razumevanje in podporo," so sklenili.

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Jelena Karleuša AP

jelena karleuša Jelena Karleuša - Instagram profil

jelena karleuša Jelena Karleuša

Jelena Karleuša Instagram









Jelena Karleuša je od konca leta 2024 ena najglasnejših javnih kritičark študentskih blokad v Srbiji, obenem pa odkrito podpira srbskega predsednika Aleksandra Vučića. Študente, ki sodelujejo v blokadah, je označila za drhal, ki se noče učiti, izjavila pa je tudi, da so Srbiji povzročili več škode kot katera koli vojna. Dekanom je ob tem svetovala, naj gredo nabirat maline.

Zavzela se je tudi za aretacijo rektorja Univerze v Beogradu Vladana Đokića, ki ga je obtožila izdaje lastne države. Zaradi svojih stališč se je pevka soočila tudi z bojkotom študentov in državljanov. Sredi avgusta 2025 je morala predčasno zapustiti nastop v Loznici, odpovedala pa je tudi nastop na prireditvi Smederevske jeseni, kjer so jo protestniki odvrnili od nastopa, še preden je stopila na oder.

Karleuša odgovorila: "Grozili so mi s smrtjo"