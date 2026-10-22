Karleušo ujeli med strastnim poljubom s 25 let mlajšim: Nova romanca?

Pevka Jelena Karleuša je bila sinoči med znanimi obrazi, ki so prišli podpret nov album srbske pevke Seke Aleksić. A je Karleuša kaj hitro dogodek zasenčila z intimnim trenutkom, ki je dvignil temperaturo v klubu in povzročil vihar na družbenih omrežjih.

V beograjski klub je prišla v opravi modne hiše Gucci, a kljub temu je pozornost speljala moška spremljava ob njej. Gre za javnosti znan obraz, 23-letnega manekena Aleksandra Ševa, s katerim se zvezdnica druži že mesece. Opazili so ju v Beogradu, Milanu, Črni gori in Skopju, kjer je imela pevka tudi koncert, pri organizaciji pa ji je pomagal prav Ševo. Sinočnje dogajanje so posnele kamere srbskih medijev, posnetek pa razkriva, da sta več kot prijatelja.