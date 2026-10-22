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Karleušo ujeli med strastnim poljubom s 25 let mlajšim: Nova romanca?

Beograd, 22. 10. 2026 12.51 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
A. J.
Jelena Karleuša.

Kamere so ujele srbsko zvezdnico Jeleno Karleušo in 23-letnega manekena med poljubom. Javnost je prepričana, da je to potrditev njunega romantičnega odnosa, o katerem krožijo govorice že dlje časa. V javnosti sta bila v zadnjih mesecih opažena kar nekajkrat, prvič pa je padel poljub v javnosti. Novo razmerje na obzorju?

Pevka Jelena Karleuša je bila sinoči med znanimi obrazi, ki so prišli podpret nov album srbske pevke Seke Aleksić. A je Karleuša kaj hitro dogodek zasenčila z intimnim trenutkom, ki je dvignil temperaturo v klubu in povzročil vihar na družbenih omrežjih.

V beograjski klub je prišla v opravi modne hiše Gucci, a kljub temu je pozornost speljala moška spremljava ob njej. Gre za javnosti znan obraz, 23-letnega manekena Aleksandra Ševa, s katerim se zvezdnica druži že mesece. Opazili so ju v Beogradu, Milanu, Črni gori in Skopju, kjer je imela pevka tudi koncert, pri organizaciji pa ji je pomagal prav Ševo. Sinočnje dogajanje so posnele kamere srbskih medijev, posnetek pa razkriva, da sta več kot prijatelja.

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Aleksandar je sin srbskega podjetnika Milana Ševa, ki se na Švedskem ukvarja z gostinstvom, v Beogradu pa je lastnik prestižne restavracije.

"Milan je v mestu zelo vpliven in ugleden človek. Je lastnik prestižne beograjske restavracije, pa tudi poslovnih prostorov, ki jih oddaja. V poslovnih krogih je v našem mestu izjemno cenjen. Sin je očitno podedoval očetov šarm. Rad je v družbi lepih žensk in uživa v javnem življenju. Milan se sicer ne izpostavlja, čeprav je vpliven in premožen," je za srbski medij povedal vir.

Jelena Karleuša
Jelena Karleuša
FOTO: AP

Jeleno je z Aleksandrom spoznal njun skupni prijatelj Zoran Birtašević. Sčasoma so se Jelenina in Aleksandrova srečanja začela vrstiti vse pogosteje, njuno druženje pa je postajalo vse intenzivnejše.

Še preden naj bi postala par, sta sodelovala tudi poslovno. Maneken je namreč nastopil v njenem videospotu za pesem Balkan Boy.

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Jelena Karleuša poljub maneken Aleksandar Ševo

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KOMENTARJI4

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petb
22. 10. 2026 14.10
Eni pa gor ne bi prislonili niti bicikla.
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0 0
kala 09
22. 10. 2026 14.02
Če ni Maje na naslovnici,je pa Jelena.OMG
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+1
1 0
JAZsemTI
22. 10. 2026 13.29
Za tole mu pa ne morem bit fauš…
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+6
6 0
Big M
22. 10. 2026 13.23
Vau, kako vroče vse to zgleda!🔥🔥🔥 Če bi se hecali 😆. Ona, ko stara plastika z postavnim mladim moškim...temu tipu, lahko samo rečem:"get that bag bič!" Je že vedo kako in kaj 🤣😂
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