Karlie Kloss razkrila ime in spol novorojenčka

Karlie Kloss ima dva sinova. Manekenka je namreč na družbenem omrežju razkrila, da je tudi drugi izmed njenih dveh otrok fantek. Ob črno-beli fotografiji je delila pripis: "Elijah Jude 7. 11. 23," ki razkriva, da se je deček rodil 11. julija, med komentarji pa so ji čestitali številni znani prijatelji.

"Čestitam!" je pod fotografijo med komentarji zapisala manekenka Irina Shayk , Poppy Delevingne pa: "Tako vesela sem zate, mama." Oglasila se je tudi nemška manekenka Toni Garrn , ki je Klossovi sporočila: "Noro, najina otroka imata rojstni dan istega dne. Čestitam, draga moja." Nekdanja manekenka Linda Evangelista je zapisala:" Bog blagoslovi," podjetnica in pisateljica Arianna Huffington pa je dodala: "Ljubezen in čestitke! Prelep je."

Med intervjujem za Entertainment Tonight je Kloss razkrila, zakaj je za razglasitev vesele novice izbrala prav ta večer: "To je ena najpomembnejših noči v svetu mode in presenečena sem, da mi je vse skupaj tako dolgo uspelo skrivati." Za revijo Vogue pa je v šali povedala: "S seboj imam še enega. Ne povejte nikomur."

Veselo novico, da sta dobila še drugega otroka, je na družbenem omrežju najprej sporočil 38-letni Kushner, ki je delil tudi dojenčkovo fotografijo, a imena in spola otroka takrat ni razkril. Da se bo njuna družina povečala, je bilo jasno, ko se je par udeležil dogodka Met Gala, manekenka pa je takrat prvič pokazala svoj nosečniški trebušček.

Kloss in Kushner sta že starša sina Levija Josepha, ki sta ga dobila leta 2021. Tri leta pred tem se je par poročil na severu zvezne države New York. Aprila 2022 je manekenka v oddaji Today Show spregovorila o tem, kako so se njene prioritete spremenile, odkar je postala mati.

Par se je zaročil julija leta 2018, večno zvestobo pa sta si obljubila tri mesece pozneje na intimnem poročnem slavju v New Yorku. Junija leto pozneje sta priredila veliko poročno slavje v zvezni državi Wyoming, kamor sta povabila številne zvezdnike, med njimi tudi igralca Orlanda Blooma, pevko Katy Perry, princeso Beatrice in pevko Ellie Goulding.