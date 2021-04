Karlie Kloss sporočila ime prvorojenca: Levi Joseph

Supermodel Karlie Kloss in njen mož Joshua Kushner sta prejšnji mesec postala starša ter oboževalce več kot mesec dni držala v negotovosti, katero ime sta izbrala za novorojenčka. Veselo novico, da bosta povečala družino, je ameriška manekenka, ki je bila med letoma 2013 in 2015 tudi Viktorijin angelček, naznanila konec oktobra, ko je objavila video, v katerem boža svoj trebuh in pove: "Pozdravljen, otročiček."

Karlie Kloss in Joshua Kushner sta par postala leta 2012, poročila pa sta se oktobra 2018, samo tri mesece za tem, ko sta oznanila, da sta zaročena. Poroka je bila v ožjem družinskem krogu, osem mesecev pozneje pa sta priredila veliko poročno slavje v Wyomingu.