Karlov pepel bodo pomešali s pepelom njegove večne ljubezni

Karla Lagerfelda, ki je zaradi raka na trebušni slinavki umrl 19. januarja letos, bodo kremirali, njegov pepel pa bodo pomešali s pepelom njegovega nekdanjega partnerja, ki je leta 1989 umrl zaradi aidsa.Jacques de Bascher, Karlova velika ljubezen, je bil sicer tudi ljubimec Yvesa Saint Laurenta. Karl naj bi za to vedel, a se je pretvarjal, da ne ve, da se to v resnici ne dogaja in da je Jacques samo njegov.

Karl je trdil, da z Jacquesom v 18 letih skupnega življenja ni imel niti enkrat spolnih odnosov. Nemški modni oblikovalec je bil ob Jacquesu v njegovih zadnjih mesecih, zanj skrbel in bil ob njem v njegovih zadnjih urah življenja.

Karl, ki slovi po mnogih citatih, je velikokrat rekel tudi, da ne bo imel pogreba. "Ne bom imel pogreba! Raje umrem," se glasi eden bolj znanih citatov. A viri blizu oblikovalcu so tujim medijem povedali, da je organizacija pogreba že v teku in da že vedo, da bodo Karlov pepel pomešali s pepelom Jacquesa. To naj bi bila edina Karlova želja, ki jo je izrazil, ko je prišlo do pogovorov o smrti in pogrebih, piše Le Monde.

Chanel bo prevzela Karlova 'desna roka'

Nova kreativna direktorica modne hiše Chanelbo Virginie Viard, sicer ravnateljica Chanelovega kreativnega studia, ki je s Karlom sodelovala že več kot 30 let in je veljala za njegovo desno roko. "Če bi jo izgubil, bi bil paraliziran," je večkrat povedal Karl.