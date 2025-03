Karneval v Riu obiskala tudi Emily Ratajkowski

Manekenka Emily Ratajkowski je v družbi prijateljev uživala v karnevalskem vzdušju Ria de Janeira. 33-letnica je nekaj utrinkov delila tudi na družbenem omrežju in navdušila svojih 29,4 milijonov sledilcev. Zvezdnica je na fotografijah pozirala skupaj s svojo najboljšo prijateljico Babs Jeanne, s katero sta pozirali ob bazenu, v ozadju pa je videti plažo in sončni zahod.

"Najlepša hvala, da si me gostila, Brazilija. Karneval je čudovit in tako poseben," je v portugalščini ob fotografijah pripisala zvezdnica, ki je v Brazilijo odpotovala že januarja, takrat pa je s seboj vzela tudi sina Sylvestra. 33-letnica ima triletnega sina z nekdanjim možem Sebastianom Bearom-McClardom, s katerim je bila poročena med leti 2018 in 2022.