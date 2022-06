Kaskader Johnny Knoxville se ločuje

Johnny Knoxville se ločuje. Igralec in kaskader je vložil zahtevo za ločitev od dolgoletne žene, Naomi Nelson , kot razlog pa je navedel nepremostljive razlike. Zakonca naj bi že od septembra 2021 živela ločeno, 51-letnik pa je istega meseca razkril, da je na snemanju zadnjega filma utrpel težke poškodbe, ki so pustile trajnejše posledice.

Knoxville in režiserka dokumentarnih filmov sta avgusta 2009 sporočila, da pričakujeta prvega skupnega otroka, zvezdnik pa je takrat dejal, da sta začutila, da je čas za naraščaj, ki se ga zelo veselita. "Moja hči Madison se že veseli, da bo postala starejša sestra in pomaga pri izbiri oblačil, vozička in posteljice za bratca ali sestrico," je takrat povedal zvezdnik, ki ima Madison iz časa zakona z modno oblikovalko Melanie Lynn Clapp .

Zvezdnik je zadnjo skupno objavo na družbenem omrežju Instagram, na kateri je tudi Naomi, delil avgusta 2021, kar je mesec dni pred njunim razhodom. Takrat ji je čestital za rojstni dan in ob fotografijah zapisal: "Vse najboljše moji ljubezni in luči mojega življenja. Čudoviti ženi in materi. Si žarek sonca na mojem licu in vse dobro. Zelo te ljubim. Vse najboljše."

Knoxville je bil med leti 1995 in 2008 poročen z modno oblikovalko Melanie Lynn Clapp, leta 1996 pa sta se razveselila hčerke Madison.