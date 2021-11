Kat Von D zapira svoj ikonični studio za tetoviranje

Kat Von D se poslavlja od znanega studia, v katerem je ustvarila številne telesne poslikave. Tetoverka nepreklicno zapira vrata prostorov, ki so zasloveli s pomočjo resničnostnega šova mreže TLC in se nahajajo v vzhodnem Hollywoodu. S pomočjo losangeleškega studia je postala svetovno znana, High Voltage Tattoo shop pa je bil z njo neločljivo povezan.

39-letnica je podatek potrdila na družbenem omrežju. Njena samostojna pot se je pričela po tem, ko je leta 2007 zaradi sporov z drugimi člani ekipe zapustila Miami Ink in se podala na losangeleško sceno, kjer je v sklopu resničnostnega šova delovala štiri sezone.

To poglavje sedaj zaključuje, kar je najavila z naslednjimi besedami: ''Kot nekateri že veste, smo nedavno kupili nov lep dom z nekaj zemlje na podeželju Indiane. Več časa kot preživimo tam, bolj se zavedamo, da se tam počutimo bolj domače kot v Los Angelesu,'' je zapisala na Instagramu in pripela nekaj fotografij svoje stare hollywoodske lokacije. Dodala je, da se z družino za vedno seli v Indiano, kar bodo speljali do konca tega leta. Dom v Los Angelesu nameravajo prodati, v Indiani pa bo stopila na novo pot takoj, ko jim uspe preurediti hišo.