Katarina Čas o Christopherju Plummerju: Počaščena sem, da sem ga poznala

Christopher Plummer je kljub bogati igralski karieri ter številnim filmskim, televizijskim in gledališkim vlogam najbolj poznan po vlogi aristokratskega vdovca Georgea von Trappa v glasbenem filmu Moje pesmi, moje sanje iz leta 1965, v katerem je zaigral skupaj z Julie Andrews. V igralski karieri je sodeloval še s številnimi kolegi, ki so mu zdaj na družbenih omrežjih posvetili nekaj lepih besed.

V Instagramovi zgodbi se je na legendarnega igralca spomnila tudi slovenska igralka Katarina Čas, ki ga je v svoji igralski karieri tudi spoznala. "Christopher Plummer, takšen kavalir, tako čudovit gospod, kakršne težko najdeš dandanes. Počaščena sem, da sem te poznala, da sva se skupaj smejala in imela zanimive pogovore o vsem. Počivaj v miru. Ti si zame dragulj."

Odzvala se je tudi Julie Andrews , ki je s pokojnim igralcem ustvarjala glasbeni film Moje pesmi, moje sanje: "Svet je izgubil dovršenega igralca, jaz pa dragocenega prijatelja. Cenim spomine na najino skupno delo in ves humor ter zabavne trenutke, ki sva jih ustvarila skozi leta. Moje sožalje gre njegovi ljubki ženi Elaine in hčeri Amandi."

Z znamenitim igralcem je pri filmu Sarajevski atentat sodeloval tudi hrvaško-črnogorski režiser Veljko Bulajić , ki je bil nad žalostno novico presenečen: "Sem v šoku. Zelo sem presenečen. Christopher je bil eden najbolj vestnih igralcev, s katerimi sem sodeloval. Na snemalni set je prišel prvi in zadnji odšel. Bil je vedno prisoten, živel je za svojo vlogo in soigralce."

Julie Andrews in Christopher Plummer

"Kakšna neverjetna izguba. Le redka kariera je tako dolga in ima tako velik vpliv. Eden mojih najlepših spominov je na film Nož v hrbet (Knives Out), ko sva med premori skupaj igrala klavir. Bil je čudovit mož z neverjetnim talentom," je zapisal Chris Evans.

Pri ustvarjanju filma Nož v hrbetje sodelovala tudi Ana de Armas, ki je zapisala: "Moje srce je zlomljeno, dragi moj Chris. Globoko v sebi čutim veliko izgubo. Kako srečna sem bila, da sem igrala poleg tebe, to je ena od najboljših izkušenj v moji karieri. Vedno ti bom hvaležna za tvoj smeh, toplino, talent, zgodbe o Marilyn, vitamine, ko sem zbolela, tvoje potrpljenje, prijateljstvo in tvojo družbo. Nate bom vedno mislila z ljubeznijo in občudovanjem. Počivaj v miru."