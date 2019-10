Katarina Čas v novem videospotu zaigrala kar štiri različne vloge

Eksperimentalni glasbeni trio K.A.T. je izdal že tretjo pesem z naslovom Un bacio di luna. V triu so poleg Katarine Čas še Martin Štibernik – Mistermarsh kot avtor glasbe in Mitja Novljan kot avtor besedil. Katarina je za 24ur.com pojasnila, zakaj 'eksperimentalni trio': "Vse skupaj se je zgodilo zelo spontano, brez nekih velikih načrtov, saj je moja prioriteta igra, glasba pa je bolj za hobi. Enostavno, naredili smo zabaven eksperiment in izdali tri pesmi."

Člani skupine pravijo, da z Lune pošiljajo multilingvistični poljub, ki prihaja ravno pravi čas za letošnje indijansko poletje, zgodbo pa so zaokrožili s filmsko navdahnjenim videom. Med drugim je Un Bacio Di Luna tudi nosilna pesem novega italijanskega filma Paradiso, v katerem igra Katarina glavno žensko vlogo. "Nisem pričakovala, da se bo vse tako seštelo. Producent in režiser sta me spraševala, če znam peti, saj sta želela narediti pesem za film Paradise," pravi Katarina in doda: "Pa sem jim rekla, da imam že nekaj podobnega na zalogi v okviru K.A.T. projekta. Ko so slišali komad, so rekli, da je to točno to, kar so si predstavljali." Simpatična blondinka pravi, da je zgodba precej neverjetna, a resnična, in je zelo vesela, da bo pesem zaživela tudi v filmu.

Pesem sestavljajo raznoliki jezikovni in stilski momenti, zato je bil tudi pristop do glasbenega spota enak, razlagajo avtorji. "Štirje različni karakterji reflektirajo različne alter ege posameznika, Katarina pa na koncu ugotovi, da so vsi štirje deli potrebni za celoto," so pojasnili. Katarina tako del pesmi prepeva tudi v italijanščini in pravi: "Italijanščina je lepa in spevna. Kot igralka se moram kdaj naučiti tudi tujih jezikov. Tudi v filmu Paradise govorim italijansko, vendar sta mi angleščina in nemščina bolj blizu." Dodala pa je še, da se je za ameriško serijo Berlinski urad učila tudi estonščine, saj ji učenje jezikov predstavlja izziv, ki se ga vedno z veseljem loti.

Pri ustvarjanju videospota je pomagal tudi mladi up slovenske filmske režije Alex Cvetkov, ki pravi, da je bil ta projekt za razliko od drugih hektičnih produkcij lepa pika na i ob koncu družabnega poletja. "Alex je neverjetno zrel za svoja leta in zelo talentiran, predvsem pa Človek na mestu. To zelo cenim in spoštujem," je o mladem ustvarjalcu dejala Katarina.