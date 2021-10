Kate Beckinsale je visok IQ oviral pri igralski karieri

48-letna Kate Beckinsale je bila v sredo gostja radijske pogovorne oddaje Howarda Sterna , kjer je pogovor nanesel na njeno inteligenco. Igralka je povedala, da jo je mati Judy v otroštvu peljala na IQ test, ki je pokazal, da je njen inteligenčni količnik zelo visok . "Mislim, da me je dala testirati, ker so lahko zelo pametni otroci neznosni," je v smehu dejala voditelju.

Zvezdnica je nato svojo mamo kar med oddajo poklicala po telefonu, ta pa ji je povedala, da je vrednost njenega IQ-ja 152. Vrednost povprečnega inteligenčnega količnika je 100, vrednost nad 130 pa velja za visok IQ. Dva odstotka najbolj inteligentnih ljudi je vključenih v organizacijo Mensa, njihov IQ pa mora biti nad 132.

Kate je nato voditelja, ki je pripomnil, da si tudi on želi imeti tako visok IQ, opozorila, da je lahko to tudi slabost: "Vsak zdravnik, vsaka oseba, na katero sem naletela, mi je dejala: 'Veliko bolj bi bila srečna, če bi bila za 30 odstotkov manj pametna. Menim, da ni dobro zame. To mi v karieri res ne pomaga. Mislim, da je to dejansko hendikep."

Howard je igralko na koncu razprave vprašal, ali je njen visok IQ vplival na njeno ljubezensko življenje, na kar je zvezdnica odgovorila: "Ugotovila sem, da lahko veliko odpustim, če je nekdo zabaven. Torej, nekdo smešen ima določeno mero inteligence, da se lahko z njim zapletem."