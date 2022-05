Kate Beckinsale na zmenek povabil moški, ki je imel na roko pritrjen penis

Kate Beckinsale je pred kratkim na svojem Instagramovem profilu s sledilci delila zgodbo, ki jo je objavil New York Post. Usoda Malcolma MacDonalda, 47-letnega mehanika iz Norfolka, jo je popolnoma prevzela. Britancu so namreč zdravniki iz londonske univerzitetne bolnišnice po izgubi izdelali nov penis in mu ga začasno pritrdili na roko. Po letih zapletov zaradi stopnje zahtevnosti posega so mu letos penis vendarle uspešno presadili z roke na mednožje, tako se je v zgodovino zapisal kot prvi moški, ki je preživel tovrstno presaditev .