Kate Beckinsale neznanec pred domačimi vrati pustil zajčka

Kate Beckinsale je doživela neprijetno presenečenje, ko je odprla vrata domovanja in pred njimi zagledala kletko, v kateri je bil zajec. 47-letnica, ki prebiva v Los Angelesu, je na družbenem omrežju Instagram delila posnetek, ki pa ga je kasneje izbrisala. Darilo neznanca, ki je igralko presenetilo, je vsebovalo kletko, v kateri je bil že odrasli zajec ter hrana za domačega ljubljenčka in tudi cvetovi vrtnic.

Sporočilo ob nenavadni pozornosti je razkrilo, da je zajčku ime Marvel . Kate je v kamero šokirana povedala, da je prejela še nekaj stvari in začudena vprašala: ''Zakaj bi mi kdo poklonil odraslega zajca. Kaj za vraga se dogaja?''

Zvezdnica, ki je drugače velika ljubiteljica živali in ima doma že nekaj mačk ter psov, je kasneje svojim sledilcem razkrila, da bo morala za zajčka najti nov dom. Obenem pa je podala kritiko tistemu, ki se mu je zdela to dobra ideja: ''Žival ste pustili zunaj na tako vroč dan, kjer bi ga lahko opeklo do smrti!''Dodala je še, da je za Marvela našla ljubeč dom, v katerem ni mačk, vseeno pa meni, da je tudi za zajčka bila celotna izkušnja izjemno stresna: ''Cenim dobre želje, ampak vas prosim, da nikomur ne pošiljate živali kot darilo ali pa zgolj za zabavo