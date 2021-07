Kate Beckinsale: Nikoli nisem bila na pravem zmenku

"Ali veš, da v resnici nisem bila nikoli na zmenku? Vedno nekoga srečam, spoznam ga v službi, nato pa se z njim poročim ali zanosim," je Kate Beckinsale novinarki Jenn Lahmers povedala v intervjuju za Extra, poroča portal Page Six.

47-letna Kate Beckinsale ima s svojim nekdanjim partnerjem Michaelom Sheenom 21-letno hčerko Lily, s filmskim režiserjem Lenom Wisemanom pa se je poročila leta 2004. Leto kasneje sta se razšla, uradno pa sta bila ločena leta 2019.

Po ločitvi je bila leta 2017 v razmerju z igralcem in komikom Mattom Rifom, o razmerju, ki je trajalo leto dni, pa je komik dejal, da je bilo v njem "veliko vzponov in padcev". Naslednje leto so jo v fotografski objektiv ujeli med izkazovanjem nežnosti z britanskim komikom Jackom Whitehallom, in sicer v baru za karaoke v Los Angelesu. V objemu drug drugega sta bila videti zelo srečna, je takrat poročal portal Us Weekly.



Zvezdnica filmske uspešnice Pearl Harbor se je leta 2019 spustila v zvezo s komikom Petom Davidsonom, skupaj pa sta zdržala samo štiri mesece. Igralka serije Podzemlje (Underworld) je bila lani v devetmesečni zvezi z glasbenikom Goodyjem Graceom, nato pa sta šla vsak svojo pot.

Ko pogovor nanese na zmenke, je 47-letna igralka še vedno odprta za ljubezen, vendar se skuša izogniti zmenkom na slepo, če je le mogoče: "Preprosto se ne morem domisliti ničesar, kar bi sovražila bolj kot sedenje pred nekom, ki ga ne poznam. In verjetno je, da mi za povrhu ne bi bil všeč in bi morala sedeti in ga gledati, kako jé," je bila z novinarko odkrita Jenn.