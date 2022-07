Kate Beckinsale o Otoku ljubezni: Ne morem ga nehati gledati

Otok ljubezni, ki si ga lahko ogledate na VOYO, ima oboževalce tudi med zvezdniki. Nedavno je namreč igralka Kate Beckinsale povedala, da skrbno spremlja britanski resničnostni šov, poln ljubezni in strasti, a sama v njem ne bi sodelovala, saj med drugim "ni rada v bazenu s številnimi neznanci".

Britanska igralka Kate Beckinsale je nedavno za The Daily Mail priznala, da je velika oboževalka resničnostnega šova Otok ljubezni, v svet zmenkarij in ljubezni pa se tako zatopi, da dramatičnih zapletov ne more nehati gledati. Zvezdnica dogajanje v sanjski vili na Mallorci raje spremlja doma iz naslonjača in si sebe ne predstavlja v vlogi tekmovalke.

icon-expand Kate Beckinsale FOTO: Profimedia

"Gledala sem Otok ljubezni, in preden me vprašate, ne želim se prijaviti. Izgleda kot pekel in najslabša stvar, na kateri se lahko pojaviš. Prvič, ne maram zmenkov, drugič, nisem rada v bazenu s številnimi neznanci," je pojasnila 48-letna Kate. Dodala je, da resničnostni šov gledalca hitro zasvoji. "Podobno je kot gledanje kriminalne serije, preprosto ne moreš nehati. Skoraj kot prometna nesreča." Igralka je še povedala, da jo gledanje ljubezenske oddaje še posebej navdušuje, ker v Združenih državah Amerike pogreša svojo rojstno državo. "Ker živim v Ameriki, se navdušujem nad malo trapastimi angleškimi stvarmi, kot sta Otok ljubezni in angleški rezanci – to mi veliko pomeni."