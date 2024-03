Kate Beckinsale ponovno delila fotografije iz bolniške postelje

Sta pa zvezdnico v bolnišnici obiskala njena ljubljenčka, mačka Willow in kužek Myf, prikupen obisk pa je igralka prav tako z javnostjo delila v svoji Instagram zgodbi. Fotografiji, na kateri je bil njen psiček, pa je dopisala le napis Obiskovalec.

V začetku meseca je Kate nanizala več fotografij in videov svoje mame Judy, z objavo pa je želela obeležiti materinski dan in pa mamin rojstni dan, v opisu pa je zapisala "Vse najboljše in vesel britanski materinski dan moji neverjetni mami." Zahvalila se je vsem, ki ju podpirajo, pazijo na njune pse, ko sami tega ne zmoreta, ju opominjajo na svetle plati življenja in so tu za njiju, ko sta bolni in jima pošiljajo balone. Med fotografijami pa sta bili tudi dve njeni fotografiji na katerih leži na postelji in je videti objokano. S tem dejanjem pa je prvič vzbudila skrb med svojimi oboževalci. V opisu je sicer zapisala, da je bolna, a ni razkrila nobene druge informacije.