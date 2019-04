Kate Beckinsale prekinila romanco z 20 let mlajšim komikom

45-letna Kate Beckinsale, zvezdnicaPodzemlja, in 25-letni komik Pete Davidson, sta marca s strastnim poljubom potrdila nekajmesečne govorice, da sta skupaj. Ko sta se udeležila hokejske tekme v New Yorku, ju je fotograf ujel, kako sta si izkazovala naklonjenost.

Kasneje je Pete v oddaji Saturday Night Live samozavestno dejal, da ne vidi nobene težave, kar se tiče visoke razlike v letih in zraven naštel zvezdnike, ki so v zvezi z veliko mlajšimi dekleti, na primer Richard Gere, Michael Douglas, Leonardo DiCaprio in Jason Statham.

Parček se je spoznal na zabavi po podelitvi zlatih globusov. Zvezdnica, ki je bila pred tem poročena z režiserjem Lenom Wisemanom, je kasneje v intervju priznala, kaj jo na moških najbolj privlači: "Duhovitost, to je to." Glede na to, da je Pete komik, mu tega zagotovo ni manjkalo.

Očitno pa je v njuni zvezi manjkalo nekaj, kajti tuji mediji so se zdaj razpisali, da je njune kratke in vroče romance konec. Vzrok za razhod ni znan, bližnji so medijem zaupali le, da je njuna romanca izzvenela, še vedno pa ostajata prijatelja.