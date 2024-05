Kate Beckinsale razkrila, zakaj je bila v bolnišnici: Bruhala sem kri

Kate Beckinsale se je v zadnjih tednih morala soočiti z raznimi govoricami o tem, kaj naj bi bil razlog njene večtedenske hospitalizacije, njeni oboževalci pa so opozorili, da je 50-letnica zelo shujšala, med komentarji pa je nekdo pripomnil: "Žal mi je, da to rečem, Kate, ampak izgledaš malo suha. Vedno si imela odlično postavo, a ko se ti začnejo kazati ličnice, postava izgine."

Beckinsale se je na komentarje o svojem videzu kmalu po tem, ko so se ti pojavili, tudi odzvala, v njih pa je razkrila, kaj je bil razlog za njeno več tednov trajajoče zdravljenje v bolnišnici. "Za očima sem skrbela vse do njegove smrti v začetku tega leta. Tudi moji mami se dogaja veliko vsega. Skušam se navaditi, da sta mi umrla dva očeta – eden, ko sem bila stara pet let, drugi januarja letos," je zapisala in spomnila, da je njen biološki oče umrl zaradi srčne kapi, ko je bila še otrok, očima pa je po krajši bolezni izgubila januarja.

Nato je razkrila, zakaj je bila pred kratkim hospitalizirana. "Lani sem izgubila svojo mačko, sorodno dušo, ki je bila z menoj skoraj 19 let. Šest tednov sem preživela v bolnišnici zaradi obilnega bruhanja, v katerem je bila kri, vse skupaj pa je bila posledica stresa, ki je povzročil luknjo med mojim požiralnikom in želodcem," je zapisala in tako pojasnila, zakaj je tako shujšala.

"To je prispevalo k izgubi teže. Ni pomembno, kaj si mislite o mojem videzu in o tem, kako bi morala izgledati, ne glede na okoliščine v mojem življenju in življenju moje družine. Poskušam preživeti, kar se zdi neznosna izguae in ponovno aktiviran posttravmatski sindrom, hkrati pa delam za podporo svoji družini," je dejala.