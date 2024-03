Kate Beckinsale s fotografijo iz bolniške postelje prestrašila oboževalce

V Veliki Britaniji so v nedeljo praznovali materinski dan in številni znani obrazi so se ob tem dnevu z objavami na družbenih omrežjih poklonili svojim mamam. Za razliko od ostalih, ki so objavili simpatične družinske fotografije, je Kate Beckinsale zelo prestrašila svoje oboževalce. "Vse najboljše za rojstni dan in materinski dan moji neverjetni mami. Hvala vsem, ki nas imate radi in nas podpirate v težavah," je med drugim zapisala v objavi in se zahvalila vsem, ki skrbijo za njene psičke. "Hvala, ker nas spominjate na srečne stvari, ko jih sami ne vidimo. Hvala za balone in veliko ljubezni," je še zapisala, zaključila pa z voščilom svoji 77-letni mami Loe ob materinskem dnevu.

Zvezdnica je poleg nekaj posnetkov in fotografij svoje mame med praznovanjem rojstnega dne delila tudi svojo fotografijo, na kateri je v bolniški postelji, na naslednji, ki je posneta izjemno od blizu, pa se vidi, da je objokana. "Si v redu? Zakaj si v bolnišnici? Prosim, čim prej se pozdravi," so se v komentarjih ustrašili oboževalci. "Tako sladka objava za tvojo mamo. Molim za tvoje okrevanje, ne glede na to, kaj doživljaš" in "Ljubezen do tvoje neverjetne mame ... in do tebe, draga ... veliko zdravilnih misli in vibracij ti pošiljam" je še mogoče zaslediti med komentarji. Ne glede na komentarje oboževalcev igralka ni javno razkrila, kaj je narobe z njo ali zakaj je bila oziroma je hospitalizirana. Prav tako ni jasno, ali so bile fotografije posnete zdaj ali že pred časom.