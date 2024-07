Kate Beckinsale skozi okno pokazala golo zadnjico in razdvojila sledilce

Le kaj so si mogli misliti ljudje, ki so se nič hudega sluteč sprehajali po ulici in so ob pogledu gor na enem od oknskih stekel zagledali golo zadnjico? Nekomu se je verjetno zmešalo, a ta nekdo je bila igralka Kate Beckinsale, ki je svoje dejanje celo posnela in ga objavila na družbenih omrežjih. 50-letnica je tako kar sama priznala, kaj je naredila, s svojim početjem pa je močno razdvojila sledilce.

Nekateri so posnetek njenega dejanja namreč označili za pogumnega, spet drugi pa so se nad tem zgražali. Kaj točno je mislila zvezdnica s tem, ko je na slekla hlače in na okno prislonila golo zadnjico, ni jasno nikomur. "Tako je, vseeno ti je, kdo bo kaj rekel," so podpirali nekateri sledilci, spet drugi so bili mnenja, da to ni damsko. "Slab poskus komedije," je še mogoče prebrati v komentarjih.

Kate Beckinsale se je nedavno po dolgem času spet pojavila na rdeči preprogi. FOTO: AP icon-expand

50-letnica je z objavo ponovno nakazala, da trenutno ni v najboljši koži. Ob videu, ki ga je posnela Katina prijateljica Nina Kate, je namreč zapisala, da je to dejanje storila dan po smrti svojega mačka Cliva. "Dan po Cliveovi smrti sem prejela nekaj najbolj grozljivih novic, kar sem jih kdaj prejela – včasih ni drugega kot to, da se tvoj prijatelj pojavi pri tebi in preživi večer s tabo med norčevanjem iz Harveyja Nicholsa. Ko se vam odprejo tla pod nogami, je edini odgovor, potem ko jokate, dokler se ne počutite bolje, vaša zadnjica," je nekoliko zmedeno zapisala ob video in se obenem zahvalila svoji prijateljici, da ji je pomagala ob prebolevanju izgube.

Zvezdnica je v zadnjem času s svojimi objavami že večkrat šokirala, pa tudi prestrašila svoje oboževalce. Nedavno je namreč objavila fotografije iz bolnišnice, na katerih je objokana, sprva pa ni želela razkriti, zakaj je bila hospitalizirana. Po spletu so se zato začela širiti ugibanja, kaj je z njo narobe, med drugim so številni namigovali, da se je odločila za lepotno operacijo.