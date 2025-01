Kate Beckinsale spregovorila o groznih izkušnjah v času igralske kariere

"Moja tiskovna predstavnica me je dan po tem, ko sem doživela spontani splav, prisilila, da sem šla na neko fotografiranje. Dejala sem ji, da ne morem, ker krvavim in se nočem preoblačiti pred ljudmi, ki jih ne poznam. Krvavim, ker sem pravkar doživela splav, ona pa mi je odvrnila, da moram, saj me bodo v nasprotnem primeru tožili," je v posnetku odkrito povedala 51-letna igralka, nato pa dodala, da so jo nekoč na prizorišču snemanja odkrito žalili, ker se je pritožila zaradi soigralca, ki je pijan zamudil na snemanje, to se je nato zavleklo, sama pa je bila prikrajšana za večer, preživet s hčerko.

"Studio se je na to odzval tako, da so mi dali kolo, s katerim sem se vozila po zemljišču, medtem ko sem ga čakala," je pripovedovala, nato pa se je spominjala še ene neprijetne izkušnje, ko so pred njo stali ljudje, ki so se spraševali, kako naj jo naredijo bolj privlačno. Zvezdnica je v videu zatrdila, da je morala upoštevati tako strogo dieto in vadbeni program, da je izgubila menstruacijo. "To se je zgodilo dvakrat," je poudarila.

51-letnica je nato spregovorila o igralcih, ki uživajo na snemanjih prizorov, med katerimi pretepajo soigralke. V enem takih je bila poškodovana tudi sama, za kar trdi, da ima dokaze v obliki posnetkov slikanja kosti, a ko je na to opozorila vodjo projekta, je sama postala žrtev, soigralci in ekipa pa so se ji začeli izogibati.