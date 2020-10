Kate Beckinsale v bran Teigenovi: Tudi sama sem splavila v 20. tednu nosečnosti

Beckinsalova je na Instagramu priznala, da jo je podobna usoda doletela pred nekaj leti. Situacijo je opisala kot grozljivo in nepredstavljivo. V svojem zapisu je označila Tiegenovo in dejala: "Opazila sem, da ljudje kritizirajo Chrissy, ker je delila intimne fotografije ob izgubi otroka. Kot da bi obstajal nek protokol med nesrečo, ki raztrga dušo, da spodbudi ljudi, ki ne poznajo ne nje ne njene družine, da izrazijo mnenje, kako bi morala ravnati z nepredstavljivim." Ob tem je objavila še sliko, na kateri je zapisan citat o izgubi otroka.

Dodala je še del svoje zgodbe: "Pred leti sem izgubila otroka v 20. tednu nosečnosti. Uspelo mi je, da sem nosečnost skrivala in se v sebi popolnoma zrušila, medtem ko nihče ni vedel, kaj se dogaja. S takšno izkušnjo pridejo še žalovanje, občutek sramote in šok ter zlomljeno srce ob tem, ko se tvoje telo obnaša, kot da vseeno obstaja otrok, ki ga mora negovati." Igralka je povedala, da je kljub tragični izgubi dobila mleko, čeprav ni bilo nikogar, ki bi ga lahko nahranila. Izkušnjo je opisala kot najbolj osamljeno obdobje življenja, ki je bilo hkrati uničujoče za dušo, še posebej, če se v tem znajdeš sam, brez čustvene povezanosti in partnerjeve podpore, kot jo ima Chrissy.

Kate, ki je mama Lily Sheen, rojene v razmerju z Michaelom Sheenom, je fotografije, ki jih je delila Teigenova, opisala kot čast, ki so jo dobili vsi, ki so dobili vpogled v žalovanje družine. Zapis je zaključila z zahvalo družini manekenke in pevca ter izrazila občudovanje njune iskrenosti in napisala:"Naj se žalujoči odloči, kaj je zanj prav. Pošljite jim podporo ali pa bodite tiho."