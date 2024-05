Kate Beckinsale zanikala, da je bila v bolnišnici zaradi lepotne operacije

Igralka Kate Beckinsale se je pred dnevi po večtedenski odsotnosti zaradi hospitalizacije vrnila v javnost in se udeležila gala dogodka, nastavila pa se je tudi fotografom na rdeči preprogi. Čeprav so se predvsem oboževalci njene vrnitve razveselili, pa so se pojavile tudi govorice, da se je zvezdnica filma Pearl Harbor poslužila plastične operacije, kar pa je 50-letnica že zanikala.

Kate Beckinsale se je odzvala na govorice, da je v času, ko je bila več tednov v bolnišnci, na lepotni operaciji. 50-letnica je dejala, da so jo v minulih letih že večkrat obtožili, da je šla pod nož, kot je poudarila v objavi na družbenem omrežju, pa je sama govoric noče še dodatno vzpodbujati s svojim odzivom. Tokrat je naredila izjemo in dodala, da je to zloben način, s katerim lahko nekoga nadlegujejo.

Kate Beckinsale znova zanikala lepotne operacije. FOTO: AP icon-expand

"Ne maram govoriti o tem, saj sama nočem prilivati olja na ogenj, ampak bom naredila prav to, ker zahrbtno nadlegovanje skozi čas za vsakega zahteva svoj davek," je zapisala ob dveh svojih posnetkih, ki sta bila posneta v razponu 20 let."Odkar sem bila stara približno 30 let, me vsakič, ko objavim svoj posnetek, obtožujejo neopaznih lepotnih operacij, uporabe polnil in obsesije, da bi izgledala mlajša, kar je zahrbten in zloben način nadlegovanja," je dodala igralka. Zvezdnica je poudarila, da je neprepoznavnega videza običajno obtožujejo druge ženske."Seveda sem se postarala, saj se vsi. S staranjem se ne obremenjujem preveč, saj sem svojega očeta pri petih letih našla mrtvega," je še zapisala.

Britanska igralka je v objavi dodala, da se že od najstniških let sooča s paničnimi napadi, saj je verjela, da bo tudi ona, tako kot njen oče, umrla zaradi srčnega zastoja, zato se je pogosto znašla na urgenci."Predpostavka, da nisem sposobna sprejeti dejstva, da se staram, se mi zato zdi ironična, saj nisem pričakovala, da bom sploh preživela svoja 20. leta," je zapisala in pojasnila, da je video, na katerem je mlajša, bil posnet v Veliki Britaniji, ko je še tam živela in bila bolj blede polti."Včasih sem si preveč pulila obrvi, imela sem bolj poln obraz, kar ima večina ljudi v poznih najstniških letih, način ličenja pa ni bil tako bleščeč," je še dodala. Beckinsale je priznala, da ne verjame, da bo njena objava ustavila njene kritike, a upa, da se bodo naučili nove lekcije."Za objavo sem se odločila tudi zato, ker je nenehno nadlegovanje zaradi stvari, ki jih nisem naredila in obsedenosti z mladostnim videzom, neresnično, še posebej v času, ko žalujem. Prosim, nehajte," je zapisala in spomnila, da je januarja izgubila očima.