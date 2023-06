Kate Beckinsale zanikala obtožbe, da je šla pod nož: Ne lažem!

Kate Beckinsale je nedavno presenetila z mladostnim videzom, s tem pa na družbenih omrežjih postala tarča kritik, da je šla pod nož. 49-letna igralka je na kritike že odgovorila in zanikala plastične operacije, uporabo polnil in pomlajevanja z laserjem, ki bi ga sicer morda kdaj preizkusila, a se preveč boji posega.

"Prosim povej mi, da si imela 'facelift', saj ni mogoče, da si videti tako čudovito pri skoraj 50 letih," je med komentarji na Instagramu zapisal eden izmed igralkinih oboževalcev, ki je branil njen mladostni videz. Zvezdnica se je na komentarje odzvala in zapisala: "Nič posegov, botoksa, laserja, operacije nosu ali polnil. Vse to so nege obraza za povečanje tvorjenja kolegena in napenjanje kože s kisikom. Najverjetneje bi preizkusila laser, a me je nekoliko strah. Za zdaj se še nisem odločila."

Njen odgovor je vzpodbudil drugega oboževalca, ki je dodal: "Ne razumem, zakaj zvezdniki zanikate popravke obraza. Samo ne lažite o tem. Še vedno je videti zelo dobro!" Igralka, ki je leta 2021 dejala, da ne razmišlja veliko o staranju, mu je odgovorila: "Nisem šla na operacijo, uporabila polnil ali botoksa. Ne lažem in ni mi treba odgovarjati ljudem, ki me obtožujejo stvari, ki jih nisem storila."