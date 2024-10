Kate Cassidy razkrila, da se je želel Liam Payne poročiti z njo

OGLAS

Tragična smrt pevca Liama Payna še vedno močno odmeva, razkritih pa je vedno več podrobnosti iz zvezdnikovega življenja in zadnjih ur, ki jih je preživel v Buenos Airesu, kamor je odpotoval na počitnice z dekletom Kate Cassidy. Ta je bila med zadnjimi, ki so se po njegovi smrti oglasili, le teden dni po tragičnem dogodku, ko je 31-letnik padel z balkona in podlegel poškodbam. V objavi na družbenem omrežju je zapisala, da je Liam v pismu, ki ga je napisal nekaj dni pred smrtjo, predvidel, da se bosta v približno letu dni poročila.

"Pred nekaj tedni sva na lep večer sedela zunaj in manifestirala, kakšno bo najino skupno življenje v prihodnosti. Tvoje sporočilo imam pri sebi, čeprav si mi dejal, naj ga ne pogledam, v njem pa si zapisal, da se bova v roku enega leta poročena, saj se bova zaročila in bila skupaj za vedno," je pripisala ob skupnih fotografijah in posnetku Liamovega na roko zapisanega sporočila. "Liam, vem, da bova za vedno skupaj, a ne na način, kot sva načrtovala. Vedno boš z menoj. Dobila sem angela varuha. Ljubila te bom do konca svojega življenja in še dlje, kamorkoli bom šla, pa bom s seboj nosila najine spomine in sanje. Večno tvoja Katelyn," je še dodala ameriška vplivnica, s katero je bil pevec v zvezi od leta 2022.

Cassidy je z Liamom odpotovala tudi v Argentino, a je Južno Ameriko zapustila predčasno, zato je bil pevec v času smrti v Buenos Airesu sam. 'Ljubezen mojega življenja' Kate je objavo, s katero se je ponovno spomnila svojega izbranca, pričela z besedami: "Sploh ne vem, kje naj začnem. Moje srce je zlomljeno tako, da besede tega ne morejo opisati. Želim si, da bi videl, kako velik vpliv na svet si imel, čeprav se trenutno zdi, da je vse zavito v temo. Prinesel si toliko sreče in pozitive milijonom oboževalcev, družini, prijateljem in še posebej meni. Si tako neverjetno ljubljen. Si, saj se ne morem prisiliti, da bi zapisala si bil, moj najboljši prijatelj, ljubezen mojega življenja, vsi, ki si se jih dotaknil, pa so se počutili tako posebne, kot sem se jaz. Tvoja energija je bila nalezljiva in je osvetlila vsak prostor, v katerega si vstopil," je zapisala.

"Nič od tega se ne zdi resnično in ne morem se sprijazniti s to novo realnostjo, v kateri te ni. Težko mi je ponovno zaživeti v svetu, kjer te ni ob meni. Skupaj sva lahko bila ponovno otroka, ki sta našla veselje v najmanjših stvareh. Liam, imel si najbolj prijazno dušo in najbolj zabavno dušo. Občutek imam, da sem izgubila najboljši del sebe in ne morem si predstavljati dneva brez tvojega smeha in ljubezni. V moje življenje si prinesel toliko svetlobe," je v posvetilu še zapisala Kate.

Po Paynovi smrti ob družini, prijateljih in dekletu žalujejo tudi številni zvezdnikovi oboževalci širom sveta. Njegov oče Geoff je pred dnevi odpotoval v Argentino, kjer ureja podrobnosti v zvezi s sinovo smrtjo in se dogovarja za prevoz njegovih posmrtnih ostankov v domovino, kjer ga bodo pokopali, a morajo argentinske oblasti najprej zaključiti s preiskavo, ki še poteka. Argentinska policija preiskala hotel po smrti Liama Paynea Argentinska policija je po Paynovi smrti preiskala hotel, v katerem so ga našli mrtvega, potem ko je padel z balkona v tretjem nadstropju. Policiste je v hotel poslalo tožilstvo, da bi poiskali sledi, ki bi bili zanimivi za preiskavo. Tožilstvo je v hotel v Buenos Airesu poslalo policiste iz oddelka za posebne preiskave in tehnologijo. Na podobah, ki so jih prikazali na televiziji, so bili agenti, kako za pultom v preddverju delajo na računalnikih. Preiskovalci so pregledovali mobilne telefone, računalnike, fotografije in video posnetke varnostnih kamer ter vzeli "izjave prič, da bi rekonstruirali zadnje ure žrtve in prizorišče dogajanja," je sporočilo državno tožilstvo.

31-letnega britanskega pop pevca so našli mrtvega po tem, ko je hotelsko osebje dvakrat poklicalo na pomoč in poročalo, da gost, ki je pod vplivom mamil in alkohola, uničuje hotelsko sobo. Payne je o težavah z zlorabo substanc in pri spopadanju s slavo govoril javno že od malih nog. Policija je hotel obiskala v sredo, dan po tem, ko se je argentinsko tožilstvo srečalo z glasbenikovim očetom in mu zagotovilo, da niso objavili rezultatov toksikološke preiskave njegovega sina. Ameriški mediji so sicer v ponedeljek poročali, da je imel Payne ob smrti v telesu koktajl mamil. ABC in TMZ sta poročala, da so med delno obdukcijo našli "rožnati kokain", ki vsebuje metamfetamin, ketamin in MDMA. Pri tem sta se sklicevala na anonimne vire, ki da so bili seznanjeni s predhodnimi testi.