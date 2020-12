Kate Hudson delila eno redkih fotografij svojih otrok

Fotografija je nastala, medtem ko je Ryder sproščeno sedel na kavču in se pogovarjal prek Facetima – verjetno s katerim od sorodnikov. Medtem pa sta njegov polbrat, devetletni Bingham Hawn Bellamy, in polsestra, dveletna Rani Rose Hudson Fujikawa, očarljivo pogledovala k telefonskemu zaslonu. Zvezdnica je pod fotografijo zapisala, da ji je končno uspelo dobiti vse tri na fotografijo.

Tako kot mnogi med nami tudi Kate Hudson čas preživlja doma z družino. Toda slavna mamica le redko dobi priložnost, da v objektiv naenkrat ujame vse tri svoje otroke. 41-letna igralka, zvezdnica filma Skoraj popularni (Almost Famous) , je te dni ujela enega redkih trenutkov, ko je bil njen najstarejši 16-letni sin Ryder Robinson doma. Najstnik je poziral skupaj s svojim bratom ter sestro in nastala je prisrčna fotografija.

Kate ima najstarejšega sina iz zakona s Chrisom Robinsonom, Binghama pa iz zveze z glasbenikom Matthewom Bellamyjem. Trenutno je srečna v zvezi z Dannyjem Fujikawo, ki je oče njene hčerkice. Katina mama, slavna igralka Goldie Hawn, pa se je v enem zadnjih intervjujev razgovorila o hčerkinem razmerju.

"Katie se je enkrat poročila, in to se ni dobro končalo. Ona je v zvezi s tem najbolj izjemnim človekom in ne vem, ali se bo še enkrat poročila,"je povedala Goldie ter poudarila, da se zakonsko življenje včasih pač ne obnese.