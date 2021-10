Kate Hudson in njena 3-letna hči navdušili s pevskim nastopom

3-letna Rani Rose, hči igralke Kate Hudson, si z mamo zagotovo deli strast do nastopanja. 42-letna zvezdnica je delila čudovit videoposnetek sebe in svoje 3-letne malčice, s katero sta svoja glasova združili v pesmi Girl on Fire, za katero je Hudsonova dejala, da je Ranijina "najljubša pesem".

Na posnetku, ki je nastal ob pol osmih zjutraj, lahko vidimo, kako se mamica in hči pripravljata na svoj nastop za otroškimi varnostnimi vrati. Prva začne peti Kate, ki dramatično odpre varnostna vrata, hitro pa se ji je pridružila tudi hčerkica.