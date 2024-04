Kate Hudson izdaja album: Umrla bi brez glasbe

Igralka Kate Hudson si je vse življenje želela posneti svoj album. Rezultat tega je Glorious, ki bo izšel prihodnji mesec. Zvezdnica je do sedaj s poslušalci že delila nekaj pesmi, med drugim Live Forever, ki govori o materinstvu. V videospot je vključila domače posnetke svoje družine, vse od rojstva otrok do sedanjosti. Nekaj pesmi pa je pred kratkim zapela tudi na svojem prvem koncertu.

Pred več kot dvema desetletjema je Kate Hudson zaigrala vlogo glasbenice, ki je skoraj postala slavna, po imenu Penny Lane v filmu Almost Famous. Igralki je vloga predstavljala podaljšek vseživljenjskega oboževanja glasbe. "Umrla bi brez glasbe," je povedala za tiskovno agencijo. "Vem, kakšen je občutek sedeti v svoji sobi, poslušati glasbo in sanjati. To lahko popolnoma spremeni pot vašega življenja."

17. maja bo Kate dobila priložnost, da to stori za druge poslušalce, saj bo izdala svoj debitantski album Glorious. Gre za ambiciozno ploščo, ki jo je napisala s svojimi tesnimi sodelavci Lindo Perry, Johanom Carlssonom in svojim zaročencem Dannyjem Fujikawo. Album obsega folk, rock in sintetizatorje, duševne balade in pop pesmi. "Moje želje so različne. Nisem želela biti vpeta v en žanr," je zatrdila. Vsestranska zvezdnica je pesmi pisala že od najstniških let, želja po izdaji pa se je povečala v času pandemije covida-19, ko se je v njej prebudila želja, da bi album profesionalno tudi izdala. "Kako bo videti naslednja polovica mojega življenja v smislu moje povezave z umetnostjo? Ena stvar, ki je kar naprej krožila okoli mene, je bila skrb, da ne bi posnela albuma in bi to pozneje vse življenje obžalovala." In tako se je prepustila toku. "Želela sem biti iskrena. O ničemer nisem želela preveč razmišljati," je dodala.

Napisala je 26 pesmi, od katerih se jih je 12 uvrstilo na končni seznam skladb. Vse pesmi so nove in so samorefleksije njenega življenja. Na primer pesem Never Made a Moment govori o koncu razmerja in soočanju s prebolevanjem, pesem Live Forever pa obravnava materinstvo in opazovanje odraslih otrok, ki odhajajo od doma. V videu se ji zato pridružijo tudi njeni otroci, hkrati pa s svetom deli domače posnetke otrok, vse od porodnišnice do danes.

