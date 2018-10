Kate Hudson je rodila deklico

Dodala je, da se vsi počutijo odlično in so srečni, kot bi le lahko bili. "Naša družina se zahvaljuje za vso ljubezen in dobre želje, ki ste nam jih poslali in mi vam jih vračamo," je dodala.

Aprila je par s posebnim posnetkom ponosno oznanil, da pričakujeta deklico.

Kate in Danny sta par dobro leto, pred tem pa sta bila že več kot 10 let dobra prijatelja. Predstavili sta juSara in Erin Foster, Dannyjevi polsestri. "Ko sem spoznala Dannyja, sem bila stara 23 let in visoko noseča z Ryderjem. Pred letom me je peljal na pohod in kar sem mislila, da bo pohod z družinskim prijateljem, se je hitro razvilo v zelo nepričakovan prvi zmenek," je pred časom povedala igralka. "Tako sva si po 15 letih poznanstva odprla srci, da lahko čutiva tako čisto ljubezen. Resnično je neverjetno," je dodala.

Zvednica ima iz prejšnjih zvez 14-letnega sina Ryderja Robinsona in šestletnega Binghama Bellamyja.