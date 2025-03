Kate Hudson morda nikoli pred oltar: Všeč mi je svoboda

"Zavezujoče stvari so zame težavne. Všeč mi je moja svoboda in všeč mi je koncept svobode," je dejala v oddaji in dodala, da je naklonjena ideji, da bi ostala zaročena. Hudsonova, ki je hči igralke Goldie Hawn, je ob tem opomnila gledalce, da se tudi njena slavna mati ni nikoli poročila s partnerjem Kurtom Russellom kljub temu, da sta par že od leta 1983.

"Nikoli nista podpisala pogodbe, zaročena pa sta, odkar sem bila stara sedem let," je dodala zvezdnica, ki je priznala, da ob misli na načrtovanje poročnega slavja ne čuti metuljčkov v trebuhu. "Nisem tip človeka, ki je navdušen nad tem, da se bo poročil, in komaj čaka na zabavo. Ravno nasprotno. Pomislim na načrtovanje in koliko bo vse skupaj stalo," je izpostavila svoje občutke, ob tem pa pristavila, da bi morda lahko pobegnila in se skrivaj poročila, saj si še vedno želi nekaterih stvari, ki jih prinese poroka.