Kate Hudson napovedala 'vojno' nakopičenim kilogramom

Kilogramom je napovedala 'vojno' in v nadaljnih objavah razkrila, da se je že lotila priprave zdrave prehrane in obiska telovadnice. Svojim sledilcem na Instagramu je zagotovila, da jih bo na to 'potovanje' vzela s seboj, kar pomeni, da bo najverjetneje delila še več posnetkov iz telovadnice in domače kuhinje.

''Torej, smo na začetku januarja 2020. Stopila sem na tehtnico in številka me ni navdušila. Ampak vse to je dobro, saj se s tem znam spoprijeti. Veste, kaj mislim? Razmišljala sem, kako vsi radi sledijo dnevnim rutinam drugih ljudi in prišla na idejo, da bi vam mogoče razkrila, kaj jaz počnem, ko se želim spraviti v formo. Kar želim povedati je, da vas bom na to potovanje vzela s seboj. Danes sem spila napitek iz zelene, ki nima skoraj nič kalorij. Zdaj sledi črna kava, ki je prav tako brez kalorij ... ,''je med drugim sporočila 40-letna zvezdnica. Ali se bo držala svoje novoletne zaobljube in kako uspešna bo pri njenem izvajanju, pa bomo lahko spremljali prek njenih prihodnjih objav na družbenih omrežjih.