Kate Hudson o bodočih otrocih: Ne vem, ali sem že končala

Kate Hudson ne izključuje možnosti, da bi v prihodnosti imela še kakšnega otroka. "Odgovora o tem, ali bom imela še kakšnega otroka, nimam," je v nedavnem intervjuju za revijo Byrdie zatrdila 43-letna igralka. "Imam 4-letnico, 11-letnika in otroka, ki je že na kolidžu, a ne vem, če sem že končala," je še dodala.

Danny Fujikawa in Kate Hudson

Hudsonova je priznala tudi, da si je od nekdaj želela od štiri do šest otrok. "V nekem trenutku sem bila že prepričana, da ne bom imela več otrok, potem pa sem srečala Dannyja in takrat sem si jih ponovno zaželela," je o tem, da je za željo po otrocih delno kriv tudi njen zaročenec Danny Fujikawa , povedala zvezdnica.

43-letnica je v pogovoru za revijo razkrila še, da se med sprejemanjem pomembnih življenjskih odločitev pogosto pogovarja sama s seboj in si postavlja vprašanja o tem, kaj bi jo resnično osrečilo. "Sprašujem se, na kateri točki življenja sem in ali se počutim dobro. Sem zdrava? Kako so moji otroci? Kakšen je moj odnos z njimi?" je priznala.