Kate Hudson o ločitvi s Chrisom Robinsonom: Razhod je bil zelo težek

Kate Hudson se spominja srčne stiske, ki jo je doživela ob ločitvi od bivšega moža Chrisa Robinsona . 45-letna igralka se je pred dnevi pojavila v oddaji The Howard Stern Show SiriusXM , da bi promovirala svoj debitantski glasbeni album, razpravljala pa je tudi o svoji poroki s 57-letnim Robinsonom, glasbenikom, najbolj znanim po svojem delu s skupino The Black Crowes . V pogovoru se je zvezdnica spomnila časov njunega zakona, ki je trajal od leta 2000 do leta 2007. Skupaj s pevcem in njegovo skupino je odšla tudi na turnejo.

"Moje razmerje s Chrisom je bilo tako lepo in v njem je bilo toliko ljubezni, vendar sem ga prerasla, razhod je bil zelo težek," je povedala, potem ko je omenila njuno ločitev. "To ni bil lahek razhod; bila sem zelo zaljubljena vanj, a ni nama bilo usojeno do konca življenja. Chris je sijajen in je res zabaven in je eden od odličnih vokalistov, neverjeten frontman, in s tem pride takšno življenje, življenje nomada in umetnika, ki je lahko težko za odnose," je dodala.

Priljubljena igralka je dejala, da je imela le 21 let, ko sta se poročila, in da je bila še vedno v zgodnjih 20-ih, ko sta pozdravila svojega sina Ryderja, ki je zdaj star 20 let. "Bila sem kot dojenček. Ko se je moje življenje res začelo razvijati in sem želela iti v različne smeri, dobesedno preprosto nisva bila na istem mestu, da bi nadaljevala," je dodala o tem, zakaj njun zakon ni uspel.