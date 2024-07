Kate Hudson o Matthewju McConaugheyju: Vohala sem ga na kilometer daleč

Ko je nedavno gostovala v oddaji Watch What Happens Live with Andy Cohen, jo je voditelj vprašal, ali drži, da je 54-letniku na set filma Ni vse zlato, kar se sveti, prinesla deodorant. "Ne, ni res. On ga ne uporablja, pa tudi jaz ga ne," je priznala. Obenem je dodala, da je zato vedno vedela, kdaj Matthew prihaja na snemanje. "Vohala sem ga na kilometer daleč," je zaupala in dodala: "Oba sva naravna."