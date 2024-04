Kate Hudson o seriji Glee: Dramatično snemanje, prežeto s talentom

Njuna gostja Jenna je dejala, da je bilo ponovno gledanje serije kot del njenega podkasta And That's What You REALLY Missed, ki ga vodi s soigralcem Kevinom McHalem , posebna izkušnja, "bilo je nenavadno, katarzično in terapevtsko hkrati" , medtem ko je Kate dodala, da je bilo snemanje zelo dramatično: "Veš, ko imaš vse te osebnosti in ves ta talent in vso to mladost in veliko hormonov ... je snemanje mladostno in mlado."

"Iskreno povedano, Cassandra July je bila eden najbolj zabavnih likov, kar sem jih igrala, ker je bila tako zlobna," je dejala Kate. Serija se je končala marca leta 2015, po tem, ko so izdali šest sezon. "Serija je divja in ljudje jo ponovno gledajo in radi imajo mlade otroke, saj veste, predstavlja neka sekundarna življenja. Mladi otroci se seznanijo z Glee in potem postanejo obsedeni s tem," je še dodala.

Jenna je dejala, da so bili igralci med seboj zelo povezani. "Da, vsi imamo svoje prepire, a res smo bili družina in lažje smo se razumeli kot ne," je nadaljeval in dodala: "Ne glede na to, kako dramatično je bilo – in zelo zanimivo je to slišati iz tvojih ust Kate – je bilo v naši oddaji preprosto toliko ganljivih delov, toliko članov zasedbe in toliko osebnosti."

Kate se je s tem strinjala in dodala, da je bilo dramatično ravno zaradi tega, ker so si bili tako blizu in ker so poželi tako velik uspeh."Bili ste mlada mala družine in seveda ste znotraj povezanosti imeli vse, kar pride s tem. Druga stvar pa je ta, da ste imeli izjemne talente. Obstaja razlog, zakaj je včasih z zelo nadarjenimi ljudmi težko delati: znajo biti brezkompromisni. Resnično verjamejo vase," je nadaljevala."Vedo, kaj imajo v ponudbi, in imeti same takšne na enem mestu lahko povzroči zabavno dramo."