Kate Hudson o vzgoji otrok: Ne dopuščam laganja

Ameriška igralka Kate Hudson je spregovorila o načinu, kako vzgaja svoje otroke. Zase namreč pravi, da je izredno stroga, najbolj pa jo razočara laganje.

Kate Hudson je mati dveletni Rani Rose, ki jo ima s partnerjem Dannyjem Fujikawo, prav tako pa je mati devetletnemu Binghamu Hawnu in 16-letnemu Ryderju Russllu, ki ju ima iz prejšnjih zvez. Čeprav nikoli ni pokazala, da je po naravi izredno stroga, so to ljudje v njeni bližnji okolici opazili, ko je postala mati."S svojimi otroki se ne pregovarjam. Če rečem ne, pomeni ne," je povedala 41-letnica v intervjuju za revijo People.

icon-expand Kate Hudson je v resnici izredno stroga mati. FOTO: Profimedia

Hudsonova pravi, da se je ta strategija izkazala za izredno učinkovito. "Začela sem se zavedati, da je standard, ki ga postavite na samem začetku v svojem domu, izredno pomemben, tako se nikoli ne boste znašli sredi pogajanj."41-letnica je povedala, da imajo straši pri tem izredno veliko vlogo: "Morajo ustvariti razumne meje in potegniti nekaj črt, da bodo otroci postavljeni pred izzive." Dodala je še, da je pomemben del otrokovega razvoja tudi to, da raziskujejo, kje so meje. "Starši pa se morajo pravilno odzvati. To je del odraščanja."

icon-expand Kate Hudson, Goldie Hawn in Rani Rose. FOTO: Instagram

Kaj pa ji povzroča največ preglavic? "Nisem strpna do laganja. Vseeno ali so to drobne laži ali velike."Kljub vsemu pa zvezdnica dopušča svojim otrokom, da se kdaj tudi zmotijo in naredijo napake. Dodala je še, da drugih tehnik vzgoje ne obsoja: "Vsi moramo biti odprti za nove strategije in se dobro počutiti pri tem, kar počnemo. Ljudi moramo pustiti, da živijo tako, kot si želijo."