Kate Hudson o vzgoji treh otrok, ki nimajo istega očeta: Smo močna enota

Dve leti pozneje je igralka pristala v novi zvezi, a s sedanjim zaročencem in očetom hčerke Rani sta se poznala že dve desetletji. Kot je priznala pred kratkim, se ji prav nič ne mudi pred oltar, glasbenika pa je pohvalila, ker je dober oče in očim.

Kate svojega očeta, glasbenika Billa Hudsona, ni nikoli poznala, njun odnos pa je nekoč opisala kot 41 let trajajoč problem. V intervjujem za The Mirror je nekoč dejala: "Imela sem osebne težave in družinske situacije, ki so bile velik izziv, a so me pripravile za prihodnost in lastni uspeh. Prestala sem veliko osebno travmo in nikoli si nisem zares dovolila, da bi bila v redu in jo prepoznala kot tako. Mlajši različici sebe bi najverjetneje svetovala, da si dovoli biti ranljiva in trpeti. Sama sebi bi dala en velik objem."