Kate Hudson o zmenkih: Vzela sem si leto dni premora

Kate Hudson si je nekoč po priporočilu svojega terapevta vzela enoletni premor od zmenkov. Igralka je v zadnji epizodi podkasta Call Her Daddy odkrito spregovorila o tem, zakaj se je odločila za to spremembo. "Vzela sem si leto dni premora," je delila z voditeljico Alex Cooper . "Mislila sem si, da mi to ne bo uspelo, a mi je in bilo je odlično."

45-letnica je povedala, da se je za to odločila v začetku svojih tridesetih. "Nisem si več želela ponavljati vzorcev. Imam odličnega terapevta, ki je rekel: 'Lahko ti pomagam, vendar to boš morala storiti.'" Nato je priznala, da se je med postopkom večkrat zalotila pri spogledovanju. "Ugotovila sem, da fantom ne morem pošiljati niti sporočil," in dejala in dodala, da je moškim prenehala dajati svojo telefonsko številko. Pojasnila je, da čeprav je bil proces "nenavadno opolnomočen", je postal "zelo neprijeten", potem ko je začel vplivati na njen čar, saj meni, da je postala nezanimiva.

"Ker smo šli skozi različne posebne vrste terapije, je šlo v resnici za odkrivanje določenih stvari, ki so se mi dogajale," je dejala. "In potem sem doživela ta preboj, ki je bil zelo čustven, in za katerega mislim, da ga ne bi mogla doseči, če bi imela moteče dejavnike." Po šestih mesecih se je prenehala obremenjevati s svojim telefonom in s tem, s kom hodi ven. "Nisem imela nobene želje, da bi počela kar koli, kar bi bilo povezano s spogledovanjem," je dejala. "Spomnim se, ko mi je moj terapevt leto pozneje rekel: "V redu, mislim, da se lahko spet spogleduješ." Dodala je, da čeprav so ji moški znova začeli pošiljati sporočila, ni imela več enakega pogleda na spogledovanje.