Kate Hudson s fotografijo v kopalkah sprožila ugibanja o nosečnosti

Kate Hudson trenutno nič hudega sluteč uživa na počitnicah z zaročencem Dannyjem Fujikawo in svojimi otroki. Sončenje in kopanje v topli vodi grškega morja pa zahtevajo tudi več gole kože, kar je v igralkinem primeru trenutno sprožilo veliko ugibanj, kaj se z zvezdnico dogaja. Fotografije v kopalkah so namreč razkrile njen čudno zaobljen trebušček.

Zvezdnico so ujeli med sprehodom po ulicah grškega otoka, ko je v prosojnem belem topu in dolgem krilu čakala na svoje najdražje. Glede na njeno postavo je spodnji del trebuha precej sumljivo zaobljen. Številni oboževalci so zato zdaj prepričani, da je 45-letnica četrtič noseča. Pozneje so se pojavile tudi fotografije, na katerih je samo v zgornjem delu kopalk, spodaj pa ima svetle raztegljive hlače z naramnicami.