Kate Hudson se ne strinja z nepotizmom v igralstvu: Več ga je v drugih poklicih

Igralka Kate Hudson se ne strinja s tem, da je otrokom slavnih staršev v svetu igralstva lažje zaradi njihovega priimka. "Mislim, da obstajajo industrije, kjer je to pogostejše kot v Hollywoodu," je prepričana. Zvezdnica je hčerka igralke Goldie Hawn in glasbenika Billa Hudsona , po ločitvi staršev pa je Goldiejin novi partner in tako njen očim Kurt Russel . "Veliko več nepotizma je zunaj sveta igralstva. Recimo v manekenstvu," je razkrila v intervjuju za The Independent .

43-letna igralka je celo prepričana, da nepotizem ni pomemben. "Meni je vseeno, od kod prihajaš in v kakšni povezavi si z ljudmi, s katerimi delaš. Važno je, kako delaš," je poudarila Kate, ki je obenem brez težav priznala, da prihaja iz igralske družine. "To je v naši krvi. Ljudje lahko storijo, kar koli želijo, pa se to ne bo spremenilo," je dejala Hudsonova. Poleg Kate in Goldie sta se v igralstvo podala tudi Oliver Hudson in Wyatt Russel.