Kate Hudson trdi, da njen zakon s pevcem Chrisom Robinsonom ni bil impulziven

"Šla sem v New York, kjer sem spoznala Chrisa. Ko sem se vrnila domov, sem rekla, da se bom poročila s tem fantom. Sklenila sem, da se bom preprosto prepustila dogajanju," se je spominjala igralka in dodala, da se je sama pri sebi odločila, da ne bo dvomila o svoji odločitvi, da je leta 2000 stopila pred oltar, saj je bila preveč zaljubljena, da bi se sploh lahko pretvarjala, da lahko še počaka na ta korak.

Dodala je še, da je bila njena romanca s 56-letnim glasbenikom zelo pomembna za njeno osebno rast: "Chris je za vedno odprl določena vrata zame, ne glede na to, kako zapleteno je pozneje postalo najino razmerje. Najpomembnejši trenutek zame je bil, ko sva se spoznala, in dejstvo, da sem ob njem lahko čutila, kar sem."

"Skočim naravnost v globino vode in zaplavam proti tistemu, kar si želim. Preprosto nisem niti dvakrat premislila," je še priznala zvezdnica, ki se je leta 2007 z glasbenikom nato razšla. Dobitnica zlatega globusa, ki ima še 11-letnega sina Binghama s pevcem Mattom Bellamyjem in 4-letno hči Rani z glasbenikom Dannyjem Fujikawo , je Robinsonu hvaležna za to, da jo je naučil, kako se počuti nekdo, ki je brezpogojno ljubljen.

Zvezdnica je v preteklosti že govorila o prijateljskem odnosu, ki ga ima še zmeraj z Robinsonom in Bellamyjem, s katerim se je razšla leta 2014, z obema nekdanjima partnerjema pa si deli skrbništvo nad sinovoma, ki ju ima z vsakim. "Čeprav tega ne svetujem, je moja situacija precej neverjetna," je leta 2019 povedala Lauri Wasser in dodala: "Imela sem srečo, da sem imela starše v svojem življenju, čeprav so bile to različne situacije, smo jih skupaj uspeli rešiti. Menim, da si tudi po ločitvi v nekam odnosu, le da je ta drugačen."

Igralka je v zvezi s Fujikawo že od leta 2016, 35-letni komponist pa jo je po petih letih zveze zasnubil. Kot je povedala novembra leta 2022, se ji ne mudi pred oltar: "Ljubim tega moškega, a zadnja stvar, ki bi jo sedaj počela, je načrtovanje poroke."