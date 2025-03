Kate Hudson: Z Matthewom McConaugheyjem se ne bojiva biti spogledljiva

Celovečerec ni bil edini film, v katerem je med njima vladala izjemna privlačnost. Leta 2008 sta ponovno zaigrala v Ni vse zlato, kar se sveti, kjer sta igrala nekdanja partnerja, ki se pri iskanju potopljenega zaklada ponovno povežeta. "V življenju imaš velike ljubezni in kot igralka imaš tudi velike ljubezni pri svojem delu," je o McConaugheyju dejala 45-letnica in dodala: "In on je ena mojih velikih ljubezni. Mislim, da je to nekaj, kar se zgodi, ko se srečaš in začutiš to kemijo. Počutim se resnično srečno, da sem to izkusila z nekom, ki je tako nadarjen in zabaven, kot je Matthew."

Leta 2023 sta ob 20. obletnici Kako se znebiti fanta v 10 dneh spregovorila o snemalnih dneh na družbenem omrežju. "S spoštovanjem do najinih zdajšnjih partnerjev se res spoštljivo poljubljava," je takrat dejala Hudsonova. Hudsonova je od leta 2021 zaročena z Dannyjem Fujikawom, McConaughey pa je od leta 2012 poročen s Camilo Alves McConaughey.