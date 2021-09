Kate Hudson z romantično fotografijo naznanila zaroko

Kate Hudson je na Instagramu, kjer ima skoraj 14 milijonov oboževalcev, z romantično fotografijo, na kateri pozira z nasmehom do ušes v objemu svojega srčnega izbranca Dannyja Fujikawe , sporočila, da se bo sprehodila do oltarja. Kot kaže, sta se zaljubljenca zaročila na kraju, ki se lahko pohvali z osupljivim razgledom na zaliv. Bodoča nevesta pa je svojo roko pred objektiv nastavila tako, da je pokazala tudi zaročni prstan.

Igralkini oboževalci so se novice zelo razveselili in svoje navdušenje izkazali tudi v komentarjih. Televizijska novinarka Katie Couric je zapisala: "Presrečna za vaju, čestitke!!!"

"Zelo sem srečen za vaju!!! Čestitke," je zapisal eden od oboževalcev. Drugi je svoje navdušenje izkazal z besedami: "Jeeej! Čestitke!!"

Kate in Danny sta se začela sestajati leta 2016, čeprav sta se poznala že dlje, saj sta se prvič srečala prek skupnih prijateljev, ko je bila Kate stara 23 let. Skupaj sta že skoraj pet let, v razmerju pa se jima je rodila hčerka Rani Rose Hudson Fujikawa, ki bo letos dopolnila tri leta. Kate ima sicer že izkušnje z zakonskim življenjem. Med letoma 2000 in 2007 je bila poročena z glasbenikom Chrisom Robinsonom, s katerim ima 17 -letnega sina Ryderja Robinsona. Pred tem je bila zaročena z glasbenikom Mattom Bellamyjem, s katerim imata sina Binghama, ki je zdaj star 10 let.

Kate in Danny sta si bila vsa ta leta zelo blizu in zelo predana drug drugemu, v vseh teh letih pa je Danny stkal globoko vez z njenima otrokoma in ostalimi člani družine, vključno z igralkinimi brati in sestrami ter starši.