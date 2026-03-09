Kate Hudson o sodobnih zvezah: Lažje je oditi, kot se potruditi

Kate Hudson je gostovala v podkastu voditelja Kevina McCarthyja, kjer sta se pogovarjala o njenem zadnjem filmu Song Sung Blue, ki govori o razmerju njenega lika in moškega, ki ga igra Hugh Jackman. Par kljub temu, da se sooča s številnimi težavami, ostaja skupaj in še naprej skuša uresničiti svoje sanje. Ko je njun pogovor nanesel na sodobne zveze, je zvezdnica poudarila, da je dobra stran tega, da je lažje prekiniti razmerje, kot je to bilo včasih, da ljudjem ni treba več vztrajati v zvezah, ki so toksične, slaba stran pa ta, da nihče več ne vztraja, ko v dobri zvezi stvari postanejo težke.

Kate Hudson FOTO: Profimedia

"Postalo je preprosto prekiniti zvezo. Zanemarjamo dejstvo, da se je treba boriti za kaj, verjeti v stvari, v družino, partnerstvo in delati za kaj. Živimo v času, ko je čudovito, da nikomur več ni treba vztrajati v zapletenih razmerjih, a je hkrati veliko lažje prekiniti vsa razmerja, kot v njih vztrajati, ko postane težko," je dejala 46-letnica.

"Ljudje nočejo priznati, da so zveze in življenje težki. Ko pa vztrajaš v nečem in z nekom, iz tega prideš močnejši in lepši ter dobiš občutek varnosti in ljubezni," je povedala igralka in dodala, da priljubljenost knjig in podkastov za samopomoč dokazuje, da se ljudje borijo z vprašanjem, kako živeti zdravo, dolgo in lepo življenje.