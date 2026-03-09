Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Kate Hudson o sodobnih zvezah: Lažje je oditi, kot se potruditi

Los Angeles, 09. 03. 2026 16.17 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Kate Hudson

Igralka Kate Hudson je nedavno delila svoje mnenje o sodobnih zvezah, nad katerimi je razočarana. Zvezdnica je prepričana, da nihče več ne vztraja v razmerju, saj je bolj preprosto zvezo prekiniti, kot v njej vztrajati, ko postane težko.

Kate Hudson je gostovala v podkastu voditelja Kevina McCarthyja, kjer sta se pogovarjala o njenem zadnjem filmu Song Sung Blue, ki govori o razmerju njenega lika in moškega, ki ga igra Hugh Jackman. Par kljub temu, da se sooča s številnimi težavami, ostaja skupaj in še naprej skuša uresničiti svoje sanje. Ko je njun pogovor nanesel na sodobne zveze, je zvezdnica poudarila, da je dobra stran tega, da je lažje prekiniti razmerje, kot je to bilo včasih, da ljudjem ni treba več vztrajati v zvezah, ki so toksične, slaba stran pa ta, da nihče več ne vztraja, ko v dobri zvezi stvari postanejo težke.

Kate Hudson
Kate Hudson
FOTO: Profimedia

"Postalo je preprosto prekiniti zvezo. Zanemarjamo dejstvo, da se je treba boriti za kaj, verjeti v stvari, v družino, partnerstvo in delati za kaj. Živimo v času, ko je čudovito, da nikomur več ni treba vztrajati v zapletenih razmerjih, a je hkrati veliko lažje prekiniti vsa razmerja, kot v njih vztrajati, ko postane težko," je dejala 46-letnica.

Preberi še Kate Hudson zavrnila vlogo v ikoničnem filmu

"Ljudje nočejo priznati, da so zveze in življenje težki. Ko pa vztrajaš v nečem in z nekom, iz tega prideš močnejši in lepši ter dobiš občutek varnosti in ljubezni," je povedala igralka in dodala, da priljubljenost knjig in podkastov za samopomoč dokazuje, da se ljudje borijo z vprašanjem, kako živeti zdravo, dolgo in lepo življenje.

Preberi še Kate Hudson morda nikoli pred oltar: Všeč mi je svoboda

Zvezdnica je tako prepričana, da njen film, za katerega si je prislužila tudi številne nominacije, služi kot dober opomnik na to, da ljudje lahko premagajo težave v razmerjih: "Življenje nas sooči s številnimi težavami, nekatere s težjimi kot druge, zato so lahko takšni filmi navdih, da lahko premagamo težave, če le držimo skupaj."

kate hudson zveze igralka razmerje

Lindsay Lohan naj bi se v Dubaju kljub vojni počutila varno

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Znana Slovenka navdušila z nosečniškimi fotografijami
Izbruhi jeze pri otroku: zakaj nastanejo in kako umiriti otroka?
Izbruhi jeze pri otroku: zakaj nastanejo in kako umiriti otroka?
Koliko ur spanca resnično potrebuje vaš otrok?
Koliko ur spanca resnično potrebuje vaš otrok?
Josh Duhamel in Audra Mari pričakujeta deklico!
Josh Duhamel in Audra Mari pričakujeta deklico!
zadovoljna
Portal
Srbska pevka spregovorila o govoricah, da je ona kriva za razhod Anamarije in Dončića
Kdo je lepa igralka, za katero se govori, da je omrežila Dončića?
Kdo je lepa igralka, za katero se govori, da je omrežila Dončića?
Kavbojke in jakne iz denima, ki jih bomo nosile to pomlad
Kavbojke in jakne iz denima, ki jih bomo nosile to pomlad
Spregovoril o bolečem koncu svoje zaroke
Spregovoril o bolečem koncu svoje zaroke
vizita
Portal
Mikroplastika v krvi: kako vstopa v telo in kakšna so možna tveganja za zdravje?
Najpogostejši povzročitelji alergij v Sloveniji
Najpogostejši povzročitelji alergij v Sloveniji
7 živil, ki lahko pomagajo zmanjšati utrujenost in dvigniti energijo
7 živil, ki lahko pomagajo zmanjšati utrujenost in dvigniti energijo
Kako alkohol preoblikuje možganske povezave
Kako alkohol preoblikuje možganske povezave
cekin
Portal
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
Cena kave v Splitu razburja že marca. Kako bo šele poleti?
Cena kave v Splitu razburja že marca. Kako bo šele poleti?
Dubaj bo kaznoval vse, ki ne upoštevajo pravil
Dubaj bo kaznoval vse, ki ne upoštevajo pravil
moskisvet
Portal
Kreatin in večja rast mišic: abrakadabra ali znanstveno podprt prehranski dodatek?
Nihče ne verjame, da svetlolasa zapeljivka šteje že 50 let
Nihče ne verjame, da svetlolasa zapeljivka šteje že 50 let
Zakaj nas spomladi razganja?
Zakaj nas spomladi razganja?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
dominvrt
Portal
Rastlinski potni list: kdaj ga potrebujete?
Naprave, ki na razdelilnik ne sodijo
Naprave, ki na razdelilnik ne sodijo
Ana Praznik: "Družba hrepeni po skupnosti"
Ana Praznik: "Družba hrepeni po skupnosti"
Kako pes izboljšuje vaše zdravje
Kako pes izboljšuje vaše zdravje
okusno
Portal
15-minutno kosilo iz ene ponve
10 živil, ki vsebujejo več beljakovin kot jajca
10 živil, ki vsebujejo več beljakovin kot jajca
Čudovita pomladna sladica
Čudovita pomladna sladica
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
voyo
Portal
Priscilla
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551