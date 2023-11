Kate in Meghan naj bi kraljeva palača spodbujala, da se oblačita kot Diana

Nova knjiga o kraljevi družini razkriva, da naj bi Buckinghamska palača spodbujala Kate Middleton in Meghan Markle, da se oblačita kot princesa Diana, ki je tako pogosto navdih za njune modne odločitve. Pokojna princesa je namreč v 80. in 90. s svojimi opravami pomembno vplivala na trende oblačenja in postala modna ikona.

Čez nekaj dni bo izšla nova knjiga o kraljevi družini (Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival), ki jo je napisal novinar in dolgoletni kraljevi strokovnjak Omid Scobie. V njej je zapisal, da Meghan Markle in Kate Middleton "redno posnemata ikoničen videz" pokojne Diane, pogosto pa tudi nosita dodatke, "ki so bili nekoč v lasti pokojne princese".

icon-expand Kate Middleton in Meghan Markle naj bi palača spodbujala, da se oblačita kot Diana. FOTO: Profimedia

Scobie ugotavlja, da je glede na dejstvo, da sta valižanska princesa in vojvodinja Susseška poročeni s kraljevima sinovoma, princem Williamom in princem Harryjem, smiselno, da brata ženama podarita kose v lasti njune mame. "Toda čeprav je skoraj nemogoče najti trend, ki se ga Dianin ikonični slog ne dotakne, ogromno truda, vloženega v usmerjanje njenega natančnega videza, včasih preseže meje okusnega," piše. Dodaja, da so v zadnjih 13 letih "Dianini kostumi" postali kraljeva stalnica.

Kraljevi poznavalec, ki je delal s Harryjem in Williamom, je Scobieju razkril, da so odločitve o oblačenju Kate in Meghan z Diano v mislih vedno sprejete v pogovoru z njunima možema. "Ali so bili drugi nežni pritiski? Včasih ja. Dogajalo se je, da je nekdo šel nazaj in vzel slike Diane iz določenega časa ali dogodka, da bi dobil ideje." Dodal je: "V pravem trenutku je to lahko ljubka gesta, a hkrati tudi moteč občutek, ko ugotoviš, da je to pogosto orkestrirano znotraj istega sistema, ki je prispeval k njeni življenjski bedi, in institucije, ki še vedno želi nekaj Dianinega sijaja prenesti nase."

icon-expand Kate Middleton je že na več dogodkih nosila tiaro princese Diane. FOTO: Profimedia