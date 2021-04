Kate in princ William prvič v javnosti po pogrebu princa Filipa

Kate Middleton in princ William sta se s tokratnim javnim nastopom poklonila pokojnemu vojvodi Edinburškemu, ki je 63 let služil pri urjenju letalskega bataljona kot vodilni letalski kapitan.

Vojvoda Cambriški in njegova žena, vojvodinja Cambriška, sta obiskala eskadriljo za letalstvo East Ham Air Cadets, ki svojim kadetom omogoča razvoj veščin in kvalifikacij v različnih disciplinah, od letalstva, kibernetskih in radijskih komunikacij do pustolovskih treningov, glasbe, prve pomoči in letalskih izkušenj letenja, jadralnega letenja ... V svojem 80. letu delovanja imajo letalski kadeti več kot 32.000 članov, starih od 12 do 19 let. Letalske kadete sponzorira kraljevo vojno letalstvo Velike Britanije. Omogočeno jim je pridobivanje praktičnih izkušenj, ki mladim predstavljajo izziv in pri njih razvijajo veščine, ki jim pomagajo do uspeha, spodbujajo pustolovski duh in razvijajo vodstvene sposobnosti in aktivno državljanstvo.

Leta 2015 je vojvoda Edinburški svoje vojaško pokroviteljstvo prenesel na vojvodinjo Cambriško, ki je postala častna poveljnica zračnih sil.